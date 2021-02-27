السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة : القبض على سبعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، وجد بحوزتهم (20) منها، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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21:49ت م

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