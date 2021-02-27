السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

واطمأن سمو أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

// انتهى //

21:30ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.واطمأن سمو أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.// انتهى //21:30ت م0129

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