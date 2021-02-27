السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

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21:22ت م

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