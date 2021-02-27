شكرا لقرائتكم خبر عن الملك لـ «الرئيس الأمريكي»: حريصون على الوصول لحل سياسي شامل في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في اتصال هاتفي، أجراه برئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، أمس، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسلوك إيران المزعزع للمنطقة.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة، وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية. وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.