شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهنئة قادة الخليج والعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في برقيتين عن التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، مساء أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

وهنأ صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ودعا جلالته الله تعالى أن يمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى سمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأعرب سمو أمير دولة قطر في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد. وأعرب معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. واطمأن سمو أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة. وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية. فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما تلقى سموه، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحته، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية. فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.