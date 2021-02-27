شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 35 من ظباء الريم والمها بمحمية المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية، 5 من المها العربي و30 من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهاة بالمحمية، كأول تجربة من نوعها في المملكة، لتعود المها العربي وظباء الريم لبراري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية، بعد انقطاع لأكثر من 60 عاما.

وسيستمر المركز بتنفيذ العديد من الإطلاقات في الأيام القادمة مع مزيد من الشركاء وفق المعايير وخطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج الوطني الطموح، لاستعادة الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات، وفي المناطق البرية ضمن البرنامج الوطني، الذي ينفذه المركز؛ تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري وفق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقا لرؤية المملكة 2030م.