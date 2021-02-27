شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، مساء أمس، أطلقتها الميليشيا الحوثية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، بين «المالكي»، أن القوات تمكنت، صباحا، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح «المالكي» أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.