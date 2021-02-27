شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على التطعيم ضد كورونا..و45 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، ويُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 346 حالة مؤكدة وتعافي 368 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2549 منها 477 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376.723 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 367.691 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6483 حالة، وأجري 45.027 فحصا مخبريا جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.