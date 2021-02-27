شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة صحة البيئة في بلدية شرق الدمام 178 جولة رقابية خلال 5 أيام، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، تم خلالها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 18 مخالفة للتدابير الصحية مع مخالفة تكدس واحدة لسكن عمّال. وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.