شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ترمها بل أوقفها» لتعزيز الوعي البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، الحملة البيئية «لا ترمها.. بل أوقفها»، التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية التوّجه إلى إعادة تدوير المخلّفات الورقية.

وتُعد الحملة التي تُركز بالدرجة الأولى على حماية البيئة من التلوّث الناجم عن حرق المخلّفات الورقية والمحافظة على الأشجار، من أهم الأنشطة المساعدة على توفير موارد للوقف يستفيد منها في خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته الاجتماعية.