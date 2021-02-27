«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، تكون سحب رعدية ممطرة السبت، مسبوقة برياح نشطة على 8 مناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه السبت: تتهيأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة)؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها.

كما توقع مركز الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على منطقتي (تبوك والجوف) وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة بين 15-35 كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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