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متى يحصل المصاب مسبقًا على لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن المصابين مسبقًا بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) سيتم إعطائهم جرعة واحدة بعد (٦) أشهر من الإصابة، باعتبارها منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس، وبذلك يتاح لهم الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة (٦) أشهر.

وأكدت الوزارة، التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا حسب الفئات المستهدفة وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح:

http://onelink.to/yjc3nj

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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