السعودية تعلن "رفضها القاطع" للتقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية، الجمعة، رفضها القاطع للتقرير المقدم للكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "‎حكومة السعودية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأية حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

‎وأكدت الخارجية ما صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن "هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كل الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".

وأضافت أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".

وعبرت السعودية عن "الأسف بأن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة".

ولفتت السعودية إلى أن "قيادتها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، وترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت وزارة الخارجية على أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل.

وأشارت إلى أن "المؤسسات في البلدين تعمل على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأعربت السعودية عن أملها في أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.