توقعات بارتفاع درجات الحرارة وحالة مطرية سريعة الأحد المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أنحاء المملكة ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم: الحمد لله.. بعد انتهاء الحالة الممطرة “11” الخميس 13/ 7/ 1442هـ؛ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة، يوم الأحد 16/ 7/ 1442هـ، من المنتظر أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

ولفت الحصيني، إلى أنه “يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في الحرارة يوم الاثنين يتراوح بين 4- 6 C”.

خريطة الأمطار:

وتوقعت الأرصاد في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، عودة فرص هطول الأمطار يومي السبت والأحد على بعض المناطق، ومنها مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 33 مئوية في حين تسجل جازان 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في جدة وينبع 30 درجة.

أما عن أدنى درجة حرارة، فمن المتوقع أن تكون في عرعر وطريف التي تسجل كل منهما 5 درجات مئوية فقط.

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