اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية

التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان

متابعات الخليج 365 - الجنوبية


اسمع الخبر

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أحد الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.


شارك الخبر

شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا