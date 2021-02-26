اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الجنوبية

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أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أحد الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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