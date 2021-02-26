شكرا لمتابعة خبر عن تقرير الاستخبارات حول خاشقجي يثير السخرية: لا أدلة سوى نفترض نشعر نظن نتوقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالمالر (صدى):

علقت وسائل إعلام أمريكية على تقرير الاستخبارات الأمريكية المتعلق بشأن مقتل جمال خاشقجي، مؤكدة أنه لم يستند إلى أي أدلة.

وقالت مراسل شبكة "سي إن إن" لشؤون الأمن القومي، إن التقرير لم يتضمن أي دليل ملموس، ووضع وفق تقييم استخباراتي، وليس وفق أدلة، فيما قالت مراسلة قناة "سي بي إس" الأميركية، إن التقرير يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل.

وشدد محللين سياسيين أن التقرير المزمع الذي كشف عنه اليوم، بني فقط على عبارات (نفترض - نشعر - نظن - نتوقع - ربما - قد يكون)، وهذا دليل قاطع على فقدانه لأي مصداقية وأنه عبارة عن مجموعة من التكهنات.

وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عقب صدور التقرير، بأن الولايات المتحدة ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية.

يشار أن الرئيس الأميركي جو بايدن، جدد خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - والرئيس بايدن، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.