شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة: المواطنة التي منحت وافد سجلها التجاري أصبحت شريكة في جريمتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المخالفة التي وقعت فيها المواطنة التي مكّنت الوافد من التصرف في السجل التجاري الخاص بها مقابل 500 ريال شهرياً.

وقال الحسين أن المواطنة أصبحت شريكة في جريمتين، وهما التستر التجاري والغش التجاري.

وضبطت التجارة وافد يقوم بتصنيع زيت جوز الهند للشعر والبشرة، ويوهم المستهلكين أنه مصنّع في الفلبين لصالح شركة أمريكية.