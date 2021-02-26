شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات تظهر اعتراض التحالف لطائرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أظهر مقطع فيديو نشره تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة.

وبين الفيديو رصد وتتبع طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

يذكر أن التحالف يواصل مهامه لمواجهة الميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، والتصدي لمحاولاتها المستمرة لاستهداف الأعيان المدنية.