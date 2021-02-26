شكرا لمتابعة خبر عن سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في برقيةٍ،أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعا جلالته الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين ، وعلى سموّ ولي العهد ، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار