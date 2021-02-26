شكرا لمتابعة خبر عن نص قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الوزراء، موافقته على القرار الخاص باعتماد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ونص القرار،وفقا لجريدة "أم القرى"، على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمراقبة التزام مقدم الرعاية الصحية، بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية.

كما تضمن القرار إحالة ما يظهر من مخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحكم الاختصاص.