شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..مقيم لبناني يحكي تجربته بعد تلقيه لقاح كورونا في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أشاد مقيم لبناني في المملكة بحسن الاستقبال والتنظيم بمركز لقاح فيروس كورونا في حفر الباطن.

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أنه مقيم في المملكة منذ 30 عاما، واستشار عددا من أصدقائه قبل تلقي اللقاح فنصحوه بالتسجيل، لافتا إلى أنه أخذ موعد التطعيم باللقاح في وقت وجيز.

وأكد أن التنظيم الذي وجده في المركز يعد أمرًا مشرفًا، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على عنايته بالمواطنين والمقيمين على حد سواء.