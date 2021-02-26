«الصحة» تعلن التوسع في إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حيات كبار السن، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

وناشد متحدث الصحة، بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح.