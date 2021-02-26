«الصحة»: الإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا شرط عودة الحياة لطبيعتها

حدّدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى نهاية الجائحة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وعبر حسابها على "تويتر"، قالت الوزارة: نبدأها بالتسجيل لأخذ لقاح كورونا، ونستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لنساهم في نهاية الجائحة -بإذن الله- وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي: للحصول على اللقاح، وذلك عبر الرابط:

من ناحيته، دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وأكد المتحدث أن "لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس".

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