الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الكويت يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - اطمأن على صحة سموه

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى سمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن أمير الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا