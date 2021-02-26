أمير الكويت يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن أمير الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

