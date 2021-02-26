هل الرواتب تندرج تحت نظام سريع وما مدى إمكانية تحويلها أيام العطلات؟

كشف نظام المدفوعات «سريع» حقيقة صرف الرواتب خلال يومي الجمعة والسبت (العطلة الرسمية)، بعد تفعيل النظام.

وقال «سريع»، إن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المغردين: هل صحيح ما يشاع عن صرف الرواتب خلال أيام الجمعة والسبت، بسبب تفعيل نظام الحوالات السريعة طوال أيام الأسبوع (24 ساعة).

وتلقى نظام «سريع»، العديد من التساؤلات حول إمكانية تحويل الرواتب في أيام العطلات، ليجيب بأن العمل جار على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

وكان المدير التنفيذي لـ«المدفوعات السعودية» فهد بن إبراهيم العقيل، قال إن خدمات (سريع) ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة، وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافةً إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل».

وأشار العقيل إلى أن نظام المدفوعات الفورية «سريع» سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًّا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع، دون الحاجة إلى إضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله؛ وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة، ويضع الحد الخاص به لدى البنك؛ حيث تهدف الخدمة إلى تسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.