«أم القرى» تنشر قرار «الوزراء» باعتماد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على القرار رقم 377 وتاريخ 04/07/1442هـ الخاص بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ويتضمن القرار قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمراقبة التزام مقدم الرعاية الصحية، بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية، وإحالة ما يظهر من مخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحكم الاختصاص.

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