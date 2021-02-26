هل يمكن استرداد مبلغ «حوالة» خاطئة عبر «سريع»؟.. خبير اقتصادي يجيب

أكد خبير اقتصادي، أن نسبة الخطأ في نظام "سريع" تكاد تكون معدومة، بفضل عمليات التأمين الواسعة التي يتمتع بها.

وردًا على سؤال "هل يستطيع شخص استرداد مبلغ "حوالة" خاطئة عبر نظام المدفوعات الفورية "سريع"؟، قال الباحث والخبير الاقتصادي إبراهيم الهندي، في لقاء مع قناة "السعودية": إذا قمت بتنفيذ "حوالة" خاطئة يتم إبلاغ البنك المنوط بتنفيذ العملية للتأكد من صحة البيانات، وتحديد الحساب الذي تلقى التحويل الخاطئ، وفي حال ثبوت صحة الواقعة، سيقوم البنك بعمل "بلوك" على ذلك الحساب والمبلغ المحول.

وأكد الهندي، أن نظام المدفوعات "سريع" مؤمن تمامًا ونسبة الخطأ فيه تكاد تكون معدومة، لأنه تقديد إلى أبعد الحدود، موضحًا أن النظام لن يسمح بالتحويلات المالية إلا إذا كان المرسل والمتلقي مرتبطين بـ"سريع"، عبر بطاقة الأحوال، والجوال والبريد والالكتروني، وبقية البيانات الأخرى.

#من_السعودية | هل يستطيع شخص استرداد مبلغ عملية حوالة خاطئة عبر نظام المدفوعات الفورية سريع ؟



إبراهيم الهندي - باحث وخبير اقتصادي #قناة_السعودية pic.twitter.com/HyXVSZHA68 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 26, 2021

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