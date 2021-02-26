بعد إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.. ما موقف موظفيها؟

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 375 وتاريخ 04/07/1442هـ، بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها.

ووفقًا للقرار، يعامل الموظفون السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشكّلة بناء على البند ثانيًا (من الأمر السامي رقم 36283 وتاريخ 30/6/1440هـ) وفقًا للآتي:

1 - من تقل مدة خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ‌- تصفية حقوقه التقاعدية -بناء على طلبه– وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب‌- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2 - من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر –بناء على طلبه– وفقًا لحكم الفقرة 1 من المادة 18 من نظام التقاعد المدني وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا المقررة في الشركة بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ت‌- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا المقرة في الشركة بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. وضم مدة خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

ويعامل العمال السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وتتوافر فيهم معايير الانتقال وفقًا للآتي:

1 - تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2 -يعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرًا.

3 -تعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة.

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