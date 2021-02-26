آلية التحقق من مستحقات لم تصرف لدى «التأمينات»

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية التحقق من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاستعلام عن المستحقات التأمينية من خلال وسائل البحث المتعددة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وإدخال رمز التحقق.

وتتمثل الخطوة الثالثة في الاطلاع على المستند الموجود على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يحتوي على قائمة بكامل أسماء المستحقين.

وعند وجود بيانات متطابقة يمكن مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة لاستكمال صرف المستحقات، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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