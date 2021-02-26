اعترضت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية . وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة، لحماية المدنيين والأعيان بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثي باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.