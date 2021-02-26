الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
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