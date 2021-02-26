تطبيقات تتبع موقعك وتجمع بيانات مرعبة.. طرق الحماية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع العديد من التطبيقات بيانات مرعبة عنك بمجرد تثبيتها، ومنحها الإذن بتتبع موقعك، وهناك إجراءات يجب اتباعها لوقف عملية التجسس هذه.

تطلب بعض التطبيقات الإذن لتتبع موقعك، على الرغم من أنه غير الضروري عملها، لجمع بياناتك بغرض بيعها للشركات الإعلانية.

وحسب بوابة "aitnews" هناك أيضا تطبيقات تقوم بتثبيتها على هاتفك الذكي تطلب الإذن لتتبع موقعك الجغرافي لتقديم أفضل تجربة لك، لأنه جزء من طبيعة عملها، مثل: تطبيقات التنقل، أو الطقس، أو طلبات الطعام.

ولكن هل تساءلت يوما ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟

وفقًا لدراسة جديدة نشرها الباحثان ميركو موسوليسي "Mirco Musolesi" من جامعة Bologna الإيطالية وبنجامين بارون "Benjamin Baron" من جامعة University College London البريطانية، فإن البيانات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات حساسة للغاية.

واستخدم الباحثان تطبيقا قاما بتطويره بشكل خاص من أجل هذه الدراسة، وقد قام ما يصل إلى 69 مشاركا في الدراسة بتثبيت التطبيق في هواتفهم لمدة أسبوعين على الأقل، بغرض معرفة كمية بيانات الموقع والمعلومات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات وقد كانت النتائج مرعبة للغاية.

وخلال هذه الفترة الزمنية تم تتبع أكثر من 200 ألف موقع، وحددت ما يقرب من 2500 مكان، وجمعت نحو 5 آلاف عنصر من المعلومات الشخصية المتعلقة بالتركيبة السكانية والشخصية.

بينما اعتقد المشاركون بحسب الدراسة أن البيانات الأكثر حساسية التي جُمعت عبر التطبيق كانت تتعلق بصحتهم ووضعهم الاجتماعي، والاقتصادي، وعرقهم ودينهم.

ومن جانبه يرى الباحث ميركو موسوليسي أنه "من المهم أن نظهر للمستخدمين كمية البيانات التي يتم جمعها ونوعيتها، خاصة التي يمكن أن تجمعها التطبيقات من خلال تتبع مواقعهم الجغرافية".

وتابع: "وعلى القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لنا هو فهم هل المستخدمون يعتقدون أن مشاركة المعلومات مع مطوري التطبيقات أو شركات التسويق أمر مقبول أو يعتبرونها انتهاكًا لخصوصيتهم".

وأضاف: "أن هذه الدراسة يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على تطوير الأنظمة التي يمكنها تلقائيا منع جمع البيانات الحساسة من الأطراف الثالثة، وهي الجهات الخارجية، بفضل إعدادات الخصوصية المحددة سابقًا".

وتابع "وهذا يعني أن المزيد من التطبيقات يمكنها لفت الانتباه إلى وجود إعدادات الموقع قيد التشغيل، والبيانات التي تُجمع بالضبط، أو إظهار ما ينتهك خصوصية المستخدم".

كيف تحد من تجسس التطبيقات؟

إذا كنت لا ترغب في أن تقوم التطبيقات التي تثبتها في هاتفك بجمع بياناتك ومعلوماتك الشخصية وتتبعك، فإن أفضل الحلول لذلك تعطيل خدمات الموقع، واتصال البلوتوث وWi-Fi عندما لا تكون قيد الاستخدام، بالإضافة إلى إعطاء التطبيقات أقل عدد ممكن من الأذونات، وتفعيل إعدادات خصوصية المتصفح لحظر استخدام بيانات الموقع، واستخدام إحدى خدمات (VPN) الموثوقة.