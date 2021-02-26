فيديو.. اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عرض التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

التحالف يعلن التفاصيل:

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

استهداف المدنيين:

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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