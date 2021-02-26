تجميعات قدرات محوسب 2021.. خطوات الاستعلام والرابط

تعتبر تجميعات قدرات محوسب 2021، من الموضوعات الهامة التي ما زال يبحث عن الكثير من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، حتي يتدربوا علي امتحان القدرات المحوسب ومن ثم استكمالهم دراستهم في الجامعات، حيث يعتبر اختبار القدرات من الامتحانات الحاسمة في مشوار الطالب حيث يؤهله إلي دخول الجامعة المرغوب وذلم بعد أن يتم تقييمه من قبل لجان مختصة تابعة إلي المركزي الوطني للقياس والتقويم، ويتم من خلال الاختبار تقييم الطالب للقدرات التحليلية والاستدلالية عبر امتحان محوسب أو ورقي، وتعتبر تجميعات القدرات من الأمور التي تساعد الطلاب في حل الاختبار المحوسب بكل سهولة.

اختبار قدرات محوسب

اختبار قدرات محوسب، هو اختبار خاص للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، وهو مقدم من المركزي الوطني للقياس والتقديم لتقييم القدرات العامة للطلاب من خلال جهاز الحاسوب وليس بالطريقة المعتادة علي الورق، حيث تم الاعتماد في المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة علي التعليم الإلكتروني خاصة في ظل الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا في المملكة وفي دول العالم، وحققت تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نجاح كبير ووفرت الكثير من الوقت والجهد علي الطلاب وكانت سببا في زيادة نسبة الذكاء لدي الطلاب.

ويعتمد الاختبار الإلكتروني علي وسائل التعليم الحديثة والتقنيات التكنولوجيا، ويتكون الامتحان من 4 أقسام بعدد أسئلة يصل إلي 100 سؤال وتكون مدة الاختبار 94 دقيقة وجميع الأسئلة يتم احتساب الدراجات الخاصة بها، ولا يوجد أسئلة تجريبة، بالإضافة إلي أن كل قسم له وقت معين ومن ثم يتم الانتقال إلي القسم الذي يليه بشكل تلقائي.

خطوات الدخول علي تجميعات قدرات محوسب 2021

يمكن لجميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الاطلاع علي تجميات اختبار القدرات المحوسب وجميع الأسئلة التي تم تجميعها للطلاب الذين سيتقدمون إلي اختبارات القدرات المحوسب والتي تضم جميع الأسئلة من حيث الكم واللفظ، حتي يتمكن الطلاب من معرفة نوع الأسئلة ودراستها والتأهيل بشكل جيد إلي حلسة اختبار القدرات المحوسب والذي من المقرر عقده في الفترة المقبلة، وعلي كلا يمكن الدخول علي تجميعات قدرات محوسب بإتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشر إلي رابط ساحة القدرات ومن ثم الذهاب إلي تبويب قسم المحوسب.

الانتقال إلي صفحة تجميعات اختبار المحوسب وتشمل هذه الصفحة تجميعات قديمة وتجميعات جديدة وأخري للمختبرين.

النقر علي تجميعات المحوسب المرغوب الدخول وإليها والاطلاع علي التفاصيل ومعرفة نوع الأسئلة وتكرار الخطوات من التجميعات الأخري.

رابط تجميعات قدرات محوسب

يستطيع طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، الدخول إلي رابط تجميعات قدرات محوسب لعام 2021 الإلكتروني الذي وفرته ساحات القدرات، والاطلاع علي التجميعات القديمة والحديثة وتجميعات المختبرين للاستعداد إلي اختبار القدرات النهائي.