شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: سرقة 32 بطارية من 7 مواقع لأبراج الاتصالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة من القبض على (6) مقيمين يمنين ومقيم سوداني، ومخالف لنظام أمن الحدود إثيوبي في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، وجد بحوزتهم (20) منها.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.