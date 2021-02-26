السعودية | مراسلو شبكات عالمية: تقرير مقتل خاشقجي بلا أدلة أو معلومات

شكرا لقرائتكم مراسلو شبكات عالمية: تقرير مقتل خاشقجي بلا أدلة أو معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مراسلون لشبكات عالمية أن التقرير الأميركي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

وأكد مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس".

وأوضح مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة".

وإلى ذلك، قالت مراسلة CBS إن "تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل".

وأضافت مراسلة CBS أن "تقرير مقتل خاشقجي لم يتضمن أي دليل".

وأصدر البيت الأبيض، الجمعة، تقريرا، عن مقتل خاشقجي.