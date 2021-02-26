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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت للتهنئة بنجاح عملية ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت للتهنئة بنجاح عملية ولي العهد
عبر خادم الحرمين عن شكره لمشاعر الشيخ نواف الأخوية الصادقة
متابعات الخليج 365 - واس
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
شكر وتقدير:
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
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