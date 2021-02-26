الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

البيت الأبيض: الضربة في سوريا تؤكد إصرار بايدن على حماية الأمريكيين

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكد البيت الأبيض أن الضربة العسكرية في سوريا رسالة مفادها إصرار الرئيس جو بايدن على حماية الأمريكيين.

وأضاف: لن نتخذ خطوات لتخفيف العقوبات، ومنفتحون على الحل الدبلوماسي مع إيران، وضربات سوريا كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات.

قتلى من الحشد الشعبي وحزب الله:

في سياق متصل، ارتفع عدد القتلى في الضربة الأمريكية على سوريا إلى 22 جميعهم من الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، وذلك وفق أرقام نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما كشف المرصد أن الطيران الأمريكي استهدف شحنة أسلحة لميليشيات موالية لإيران لحظة دخولها إلى سوريا قادمة من العراق قرب معبر القائم بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد: إن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، أخلت بعد الضربة مواقع ومقرات عدة في البوكمال، وأعادت التموضع بمواقع ونقاط أخرى؛ خوفًا من استهدافات متتالية.

موافقة بايدن:

وكشف مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز، الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلًا تابعًا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.

وقال المسؤولون: إن الرئيس الأمريكي أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني في سوريا.

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