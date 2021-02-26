الأرصاد تعلن خريطة الأمطار المتوقعة غدًا والأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني لـ الأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد السبت والأحد.

خريطة الأمطار:

وتوقعت الأرصاد في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، عودة فرص هطول الأمطار يومي السبت والأحد على بعض المناطق، ومنها مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 33 مئوية في حين تسجل جازان 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في جدة وينبع 30 درجة.

أما عن أدنى درجة حرارة، فمن المتوقع أن تكون في عرعر وطريف التي تسجل كل منهما 5 درجات مئوية فقط.

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