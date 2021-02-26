القبض على مواطن ركب أجهزة شبيهة بتجهيزات المركبات الأمنية ومارس التفحيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، قام بتركيب أجهزة شبيهة بالتجهيزات المخصصة في المركبات الأمنية ومارس التفحيط.

تفاصيل العملية:

وبحسب سناب الداخلية، ‏بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول لأحد الأشخاص قام بتركيب أجهزة شبيهة بالتجهيزات المخصصة في المركبات الأمنية، وممارسة التفحيط معرضًا سلامته وسلامة الآخرين للخطر وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من تحديد هويته، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأكدت الشرطة أنه تم إيقافه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.



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