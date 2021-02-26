الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

شرطة الجوف تضبط تجمعًا مخالفًا للائحة الحد من التجمعات وتطبيق العقوبات

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة الجوف عن ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة طبرجل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 )، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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