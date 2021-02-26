التجارة توضح شروط شطب السجل التجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، شروط شطب السجل التجاري.

ولفتت ردًّا على استفسار في هذا الشأن، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن شروط شطب السجل التجاري هي كما يلي:

شروط شطب السجل التجاري:

ألا يكون هناك عمالة على السجل التجاري.

ألا يكون السجل رئيسيًّا ولديه فروع.

ألا يكون مرتبطًا بترخيص.

عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتابعت التجارة أنه يمكن تقديم طلب الشطب عبر رابط الخدمة: هنا.

كما لفتت إلى أنه يمكن إصدار السجل التجاري بشكل فوري وتحديد النشاط المراد مزاولته إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة من: هنا.

رسوم الخدمة:

وتابعت أن رسوم الخدمة هي 200 ريال للرئيسي (للسنة الواحدة)، تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة 100 ريال للفرعي (للسنة الواحدة)، تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

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