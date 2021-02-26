الصحة: نبدؤها بـ التسجيل لأخذ اللقاح ونستمر بالالتزام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة الصحة للتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الجمعة: “نبدؤها بالتسجيل لأخذ لقاح كورونا، ونستمر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لنساهم في نهاية الجائحة- بإذن الله- وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

التسجيل في تطبيق صحتي:

وتابعت: سجل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي: هنا.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (368) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367961) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2549) حالة، من بينها (477) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376723) حالة، توفي منهم (6483) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (346) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 184، المنطقة الشرقية 74، منطقة مكة المكرمة 38.

كما سجلت كل من منطقتي عسير والقصيم 9 حالات في كل منهما، فيما سجلت الحدود الشمالية 7 والمدينة المنورة 5 والجوف 5، فيما سجلت حائل ونجران 4 حالات في كل منهما، بينما سجلت جازان وتبوك 3 حالات في كل منطقة، بينما كانت أقل الإصابات في منطقة الباحة بواقع حالة واحدة.

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