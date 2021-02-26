طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن 2021 .. بعد تحديد مهلة تعديل البيانات

تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن للمستحقين للدعم المالي من الأسر السعودية، من الخدمات التي أتاحها الحساب مع مراعاة المهلة المحددة لتعديل البيانات، حيث يقدم حساب المواطن العون للأسر والأفراد للتغلب على الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الاونة الأخيرة، والتي منها تحرير أسعار البنزين والطاقة، وحدد حساب المواط عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الأسرة أو الفرد المتقدم للحصول على المساعدة المقررة، ونوضح خلال السطور التالية طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن وموضوعات أخرى ذات صلة .

طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع الرسائل القصيرة تويتر، طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية :

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

اختيار نوع الاعتراض سواء دفعة ناقصة أو صفر أو دفعة لم تستلم مع تقديم كشف حساب، ثم القيام بالضغط على إرسال .

القيام بتقديم اعتراض مالي على الدفعة من خلال الاتصال على الرقم 19912.

مهلة تعديل البيانات في حساب المواطن 1442

حدد حساب المواطن مهلة لتعديل أو تصحيح البيانات عند حدوث أي تغيير فيها، لضمان المستفيد في الحصول على دعم الحساب، والخاص بالمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية من المسجلين والمستفيدين الحاليين من دعم حساب المواطن، حيث حدد الحساب مدة 15 يومًا كحد أقصى لحدوث ما يستدعي القيام بالتعديل، حيث تعديل البيانات في حساب المواطن، يتم باتباع عدد من الخطوات .

خطوات تعديل البيانات في حساب المواطن

يجب على المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن بتعديل البيانات إذا حدث أي تغيير فيها، فقد ينتقل إلى سكن جديد أو يحدث تغيير في عدد التابعين أو تغيير في الدخل أو الحساب البنكي، وعليه إرفاق الأوراق والمستندات الدالة على التغيير سواء عقد إيجار أو مستند بنكي أو سكن جامعي وغيرهان ويمكنه تعديل بياناته على الحساب باتباع الخطوات التالية :

الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية .

الضغط على تفاصيل .

اختيار تحديث البيانات .

استكمال الخطوات المطلوبة من البرنامج .

الضغط على التالي .

استكمال البيانات وتحديث ما طرأ عليه تغيير .

الضغط على التعهد بصحة البيانات بالكامل .

الضغط على إرسال .

التواصل مع حساب المواطن

يتسنى للمستفيدين من حساب المواطن التواصل معه عبر الرقم المخصص وهو 19912، والمتاح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا، لطرح اي استفسار أو تقديم اي سؤال أو تقديم شكوى يتم ذلك من خلال الرقم الموحدن من خلال خدمة صوتك مسموع أو من خلال خدمة المستفيد عبر تويتر .