شكرا لمتابعة خبر عن القبض على قائد مركبة قام بقطع الاشاره في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور من القبض على قائد مركبة، ارتكب مخالفات مرورية، وعرض حياة الاخرين للخطر.

وكان مواطن قد وثق مقطع فيديو يرصد قائد مركبة قام بقطع الاشاره في ينبع، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر

وتفاعلت المرور مع الفيديو الذي وثقه المواطن وقال خلاله "نتمنى القبض على المستهتر بقطع الاشاره وتم توثيقه عبر التواصل الاجتماعي" ٠

وأكدت الإدارة أنه تم ضبط قائد المركبة واحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.