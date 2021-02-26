شكرا لمتابعة خبر عن إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ودعت الوزارة الجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن الوزارة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 346 حالة مؤكدة بكورونا، وتعافي 368 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2.5 ألف، منها 477 حالة حرجة.