شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أسرة تمتهن المحاماة وتناقش قضاياها في جو عائلي تحت سقف مكتب واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

امتهنت عائلة في منطقة تبوك مهنة المحاماة، وقامت أفراد هذه العائلة بمعاونة بعضهم البعض في العمل داخل مكتب واحد.

وذكر المحامي والمستشار القانوني، مسعد الصالح، أنه لم يكن يتخيل أن تعمل ابنته معه في مهنة المحاماة تحت سقف مكتب واحد، إلا أنه التطورات الأخيرة وتمكين المرأة وفق لرؤية المملكة 2030 جعل الحلم يتحول إلى حقيقة.

ولفتت العائلة إلى أنهم يقومون بمناقشة القضايا التي يترافعون عنها،ويقسمون الأدوار فيما بينهم في جو عائلي بشكل منظم.