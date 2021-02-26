شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏مواطن يحول مزرعة العائلة إلى محمية للحيوانات المهددة بالانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

يحرص بعض المواطنين على إنشاء محمية خاصة لهم ينفذون عليها تجاربهم بالاستزراع وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض لزيادة تكاثرها.

وسلط برنامج mbc في أسبوع الضوء على قصة مواطن يدعى بدر الحواس، أنشأ محمية للحيوانات هو واخوته بمحافظة المذنب في مزرعة والده

وقال الحواس "ولدت في هذه المزرعة ، ولشغفي بالزراعة وتربية الحيوانات حرصت على زراعة النباتات و شراء الحيوانات وتربيتها"

وأضاف المواطن أن المحمية بها تنوع نباتي وحيواني، حيث يزرع بها نباتات عديدة كما يتوفر بها الغزلان والارانب البرية والوعول.

وأشار الحواس إلى أن المحمية توفر بيئة آمنة للحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدا على حرصه بالاهتمام بالحياة الفطرية