شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

كما توقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، أما الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.