شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن ينقذ ظبي عالق ويطلق سراحه بجزيرة فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، قام مواطن من جزيرة فرسان بإطلاق سراح ظبي صغير بعد أن عثر عليه عالقاً في مزرعته .

واظهر مقطع فيديو نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المواطن أمجد سليمان العبسي وهو ينقذ الظبي الصغير من الصخور ولم يطمع في اقتنائه أو المتاجرة به وإنما أطلق سراحه ليلحق بأمه في مشهد إنساني .

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية أن هذا العمل النبيل يمثل اخلاق أبناء فرسان الكرام الذين تعايشوا مع الظباء في جزيرتهم منذ مئات السنين ، قائلاً : كل الشكر والتقدير لك ايها الشهم.